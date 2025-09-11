«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
СБУ затримала інформатора ФСБ, який "зливав" ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини

Затриманий - 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку "легких заробітків".

СБУ затримала інформатора ФСБ, який "зливав" ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпропетровщини
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу росіян здобути актуальні дані про оборону прифронтових регіонів України. За результатами спецоперації в Сумах затримали інформатора ФСБ, який шпигував за українськими військами, залученими до боїв на передовій.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Чоловік намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях.

Затриманий - 22-річний безробітний із Сум, який під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах потрапив у поле зору співробітника "управління ФСБ по Республіці Крим". За його інструкцією інформатор спочатку діяв на території Конотопського району Сумщини.

Чоловік встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн-режимі відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової.

Згодом ФСБ "відрядила" свого поплічника до Дніпропетровщини, де він шпигував за переміщенням українських військ.

Під час обшуків у нього вилучили смартфони із різними сім-картами, які він використовував для законспірованих контактів з фсб.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми. 
