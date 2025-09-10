Через російський обстріл у передмісті Херсона постраждав цивільний

У Білозерці Херсонської області поранень зазнав 59-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернувся чоловік, який сьогодні зранку постраждав через російський обстріл Білозерки. У 59-річного місцевого жителя, який в момент атаки перебував на подвірʼї, діагностували вибухову травму та осколкове поранення руки", ідеться у повідомленні.
Чоловік лікуватиметься амбулаторно.
- Унаслідок вчорашніх ударів росіян по Херсонській області поранено п’ятьох людей. Ворог пошкодив житлові будинки.