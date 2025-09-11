Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Відповідна угода підписана з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в продовження домовленостей між президентом України та прем’єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Шмигаль зазначив, що дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти «шахедного» терору Росії. Україна надалі буде масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак.

Під час зустрічі з Джоном Гілі в Лондоні Денис Шмигаль обговорив практичну імплементацію угоди.

“Це – вагомий крок в реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі “Рамштайн” та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні”, – повідомив міністр оборони України.