Війна

Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.

Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
Денис Шмигаль та Джон Гілі
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.  

Відповідна угода підписана з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі в продовження домовленостей між президентом України та прем’єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.

Шмигаль зазначив, що дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти «шахедного» терору Росії. Україна надалі буде масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак.

Під час зустрічі з Джоном Гілі в Лондоні Денис Шмигаль обговорив практичну імплементацію угоди. 

“Це – вагомий крок в реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі “Рамштайн” та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні”, – повідомив міністр оборони України.
