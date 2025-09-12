Головне за ніч та ранок п’ятниці, 12 вересня: 195 штурмів ворога, атака дронів на Росію, візит Сікорського

Нічна повітряна атака, 195 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, принц Гаррі в Києві.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 195 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 1092780 військових.

Сьогодні вранці російська армія атакувала промислову зону на околицях міста Суми. Для атаки ворог використав ударні дрони.

Загинула одна людина – охоронець, повідомив голова ОВА Олег Григоров. Він був живим і виходив на зв'язок після першого удару. Після повторної атаки Росії він загинув.

"На місці атаки – пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі", – повідомив Григоров.

Крім того, вранці росіяни вдарили ракетами по Битицькому старостату.

Уночі сили ППО збили 33 російських безпілотники із 40.

Зафіксовано влучання шести ударних БПЛА на трьох локаціях.

OSINT-проєкт "Кіберборошно" стверджує, що Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі "Кардимово" у Смоленській області Росії.

Об'єм резервуарного парку для зберігання нафтопродуктів там складає понад 10 тисяч кубічних метрів. Внаслідок української атаки зафіксовано щонайменше 2 влучання. Об'єкт належить компанії "Лукойл", яку у Європейському Союзі хочуть включити до наступного пакету санкцій.

Загалом у ніч на 12 вересня Росію атакували понад 200 дронів.

Про це повідомляють російське міноборони, губернатори атакованих регіонів, місцеві медіа та OSINT-канали. Зокрема вороже міністерство оборони заявило, що нібито перехоплено та знищено 221 український безпілотник над різними регіонами.

На підльоті до Москви було збито дев'ять українських безпілотників, повідомив мер міста Сергій Собянін.

Дрони атакували найбільший російський порт "Приморськ" в Ленінградській області. Як повідомив губернатор регіону, знищено понад 30 БПЛА. На одному з суден виникла пожежа. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також - поза населеними пунктами в Ломоносовському районі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва.

На київському залізничному вокзалі Сікорського зустрів український колега Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що, окрім Сікорського, зустрів на вокзалі американську журналістку та історитикиню Енн Епплбом.

До Києва також з неоголошеним візитом приїхав принц Гаррі герцог Сассекський. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти в реабілітації тисяч поранених військовослужбовців, пише The Gurdian.

Гаррі прибув до України разом із командою свого фонду Invictus Games Foundation. За його словами, вони мають намір докладно обговорити нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, аби надати допомогу у всіх районах країни.

Зазначимо, що Гаррі став другим представником монаршої родини, який за час повномасштабного російського вторгнення відвідав Україну. Минулого разу він приїжджав у квітні.

