Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Команда "Київпастрансу" візьме участь у чемпіонаті світу з водіння трамваїв у Відні

Програма включає випробування з точності зупинки, маневрування на складних ділянках колії та швидкості реагування в надзвичайних ситуаціях. 

водійки трамвая КП «Київпастранс» Галина Загорна та Світлана Афанасьєва
13 вересня у Відні стартує перший офіційний чемпіонат світу з водіння трамваїв "1st Official World Tram Driver Championship". Україну на змаганнях представляє команда КП "Київпастранс".

"Основна мета заходу – популяризація професії водія трамвая, підвищення стандартів безпеки та якості обслуговування пасажирів, а також культурний обмін між країнами-учасниками", - йдеться в повідомленні.

Програма чемпіонату включає випробування з точності зупинки трамвая, маневрування на складних ділянках колії та швидкості реагування в надзвичайних ситуаціях. 

Чемпіонат світу (TRAM-WM) є продовженням європейських змагань (TRAM-EM), що проводилися з 2012 року. Відтепер світовий турнір проходитиме один раз на три роки. 
