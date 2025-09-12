​Команда "Київпастрансу" візьме участь у чемпіонаті світу з водіння трамваїв у Відні

Програма включає випробування з точності зупинки, маневрування на складних ділянках колії та швидкості реагування в надзвичайних ситуаціях.

13 вересня у Відні стартує перший офіційний чемпіонат світу з водіння трамваїв "1st Official World Tram Driver Championship". Україну на змаганнях представляє команда КП "Київпастранс".

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Основна мета заходу – популяризація професії водія трамвая, підвищення стандартів безпеки та якості обслуговування пасажирів, а також культурний обмін між країнами-учасниками", - йдеться в повідомленні.

Програма чемпіонату включає випробування з точності зупинки трамвая, маневрування на складних ділянках колії та швидкості реагування в надзвичайних ситуаціях.

Чемпіонат світу (TRAM-WM) є продовженням європейських змагань (TRAM-EM), що проводилися з 2012 року. Відтепер світовий турнір проходитиме один раз на три роки.