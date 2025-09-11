Євросоюз оприлюднив офіційну заяву щодо нападу Росії на Польщу

Засудження, підтримка України та більше санкцій.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас від імені усіх 27 країн-членів Євросоюзу оприлюднила заяву щодо порушення Росією повітряного простору Польщі під час атаки безпілотників.

Дії агресора названо "безвідповідальним вчинком, який становить значну ескалацію". ЄС засуджує атаку на Польщу та стверджує, що це "лише посилює рішучість допомагати Україні оборонятися та рухатися до справедливого й тривалого миру".

Євросоюз обіцяє "збільшити ціну війни для Москви" шляхом подальшого посилення санкцій проти Росії та її союзників.

Брюссель перебуває "у постійному тісному контакті з польською владою" та висловлює солідарність з Польщею.