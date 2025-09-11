“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Євросоюз оприлюднив офіційну заяву щодо нападу Росії на Польщу

Засудження, підтримка України та більше санкцій.

Євросоюз оприлюднив офіційну заяву щодо нападу Росії на Польщу
Фото: З відкритих джерел

Голова європейської дипломатії Кая Каллас від імені усіх 27 країн-членів Євросоюзу оприлюднила заяву щодо порушення Росією повітряного простору Польщі під час атаки безпілотників.

Дії агресора названо "безвідповідальним вчинком, який становить значну ескалацію". ЄС засуджує атаку на Польщу та стверджує, що це "лише посилює рішучість допомагати Україні оборонятися та рухатися до справедливого й тривалого миру".

Євросоюз обіцяє "збільшити ціну війни для Москви" шляхом подальшого посилення санкцій проти Росії та її союзників. 

Брюссель перебуває "у постійному тісному контакті з польською владою" та висловлює солідарність з Польщею.
