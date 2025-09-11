В Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК

В ТЦК запевнили, що чоловік перебував у розшуку.

Сьогодні, 11 вересня, у Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК.

Під час проведення заходів оповіщення в Черкасах патруль військовослужбовців ТЦК та поліцейських зупинив чоловіка, який відмовилась надати документи та представлятись. Він поводився агресивно, на зауваження не реагував.

“В подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови”, - йдеться у повідомленні.

Під час затримання громадянин розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця.

Особу громадянина встановили, він перебував у розшуку, при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет, схожий на пістолет.

“Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності”, - підсумували в ТЦК.