«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
В Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК

В ТЦК запевнили, що чоловік перебував у розшуку.

В Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Сьогодні, 11 вересня, у Черкасах чоловік напав на військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК.

Під час проведення заходів оповіщення в Черкасах патруль військовослужбовців ТЦК та поліцейських зупинив чоловіка, який відмовилась надати документи та представлятись. Він поводився агресивно, на зауваження не реагував. 

“В подальшому громадянин різко почав розмахувати пакетом в якому знаходився предмет схожий на сокиру. В результаті чого один із військовослужбовців отримав 2 удари в область голови”, - йдеться у повідомленні.

Під час затримання громадянин розпилив балончик дратівливої дії в обличчя іншого військовослужбовця. 

Особу громадянина встановили, він перебував у розшуку, при собі окрім сокири та балончика з рідиною дратівливої дії мав предмет, схожий на пістолет.

“Правоохоронними органами вирішується питання про внесення події в ЄРДР та притягнення громадянина до кримінальної відповідальності”, - підсумували в ТЦК.
