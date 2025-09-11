​Військовий і актор Андрій Синишин загинув на війні з росіянами

Фото: Театр “І люди, і ляльки”

На війні з російськими окупантами загинув військовий і актор Андрій Синишин.

Про це повідомив театр “І люди, і ляльки”.

“Андрій Синишин – військовий, актор театру “І люди, і ляльки”, актор театру імені Леся Курбаса – загинув 16.04.2025 року”, - йдеться у повідомленні.

Український захисник загинув поблизу населеного пункту Юнаківка Сумської області.

13 вересня відбудеться чин похорону:

11:00 - чин похорону в Гарнізонному Храмі свв.апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11),

11:40 - загальноміська церемонія прощання на площі Ринок,

11:45 - виїзд до родинного помешкання в с. Розворяни,

12:45 - прощання в родинному помешканні в с. Розворяни, вул. Зелена, 38,

13:00 - прощання в Церкві святого Іллі в с. Розворяни,

14:00 - погребення на місцевому кладовищі.

У театрі додали, що вистава “Лисяче небо”, яка мала відбутися цієї суботи, скасовується.