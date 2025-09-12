Справжня мандрівка у часі та культури для дітей загиблих Захисників та Захисниць України.

Фольклорне свято, організоване авіакомпанією «Українські вертольоти», стало для дітей загиблих Захисників та Захисниць України з Києва та області справжньою мандрівкою у часі та культурі.

Фото: «Українські вертольоти»

Такі заходи – чудова можливість втекти від міської метушні та насолодитися осінньою природою. Унікальна атмосфера музею під відкритим небом, цікаві екскурсії, творчі майстерки, подарунки й смачні частування зробили цей день яскравим і незабутнім.

Фото: «Українські вертольоти»

«Для авіакомпанії «Українські вертольоти» надзвичайно важливо, аби діти загиблих воїнів, мали не лише фінансову підтримку, а й відчували нашу щиру турботу та піклування. Саме тому ми створюємо для них простір для радості та розвитку. Таке фольклорне свято у Пирогові — це не просто дозвілля. Це можливість відкрити для дітей двері у світ українських традицій, подарувати їм незабутні миті спілкування та єдності», – зазначив Голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко.

Фото: «Українські вертольоти»

Діти відвідали автентичні хати, вітряки й інші пам’ятки народної архітектури XVI–XX століть. А також спробували власні сили у Самчиківському розписі та виготовленні традиційних дідухів й ляльок-мотанок.

«Мені дуже сподобалися творчі майстер-класи. Взяв участь у всіх! Плів дідухи і навіть робив ляльку-мотанку. Я дізнався, що вони з давніх часів являються оберегами для українців. Бережуть наш народ від злих духів і додають людям сил. А ще я наносив спеціальними штампами різні узори на торбинку і розмальовував дерев’яну дощечку різнокольоровими фарбами», – поділився своїми враженнями Тимофій, який приїхав на свято із Білої Церкви.

Святковий настрій доповнили народні ігри, танцювальні руханки та виступи фольклорного гурту «GG ГуляйГород» і заслуженої артистки України та волонтерки Анжеліки Рудницької.

Фото: «Українські вертольоти»

Щомісяця «Українські вертольоти» передають кожному зі своїх підопічних, яких наразі 41 дитина, подарунки вартістю у 10 000 гривень. Цього разу на дітей чекали сертифікати на таку ж суму. Тож, кожен сам обиратиме подарунок, який бажає придбати.

Захід проведений в рамках благодійного проєкту соціально-відповідального бізнесу «Дітям наших Захисників», який реалізується за авіакомпанією «Українські вертольоти» у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів, Державною службою України у справах дітей та Міжнародною торговою палатою (ICC Ukraine). Його мета – долучити соціально-відповідальний бізнес до доброї справи – підтримати тих діток, у яких війна забрала найрідніших – батьків.

Фото: «Українські вертольоти»

З перших днів повномасштабного вторгнення авіакомпанія «Українські вертольоти» на постійній основі допомагає Силам оборони України, підтримує ветеранів і системно дбає про родини загиблих Героїв. На ці добрі справи спрямовано 303 млн гривень.

Фото: «Українські вертольоти»

Свято, яке подарувала авіакомпанія дітям Героїв, — це не тільки про розваги. Це день, коли дитячі серця наповнилися теплотою, а очі — радістю. Тут важливе кожне «дякую» і кожне: «А куди ми поїдемо наступного разу?». Саме заради таких моментів авіакомпанія «Українські вертольоти» продовжує свою важливу роботу — з натхненням, відповідальністю і вірою у майбутнє. Допомагати легко, коли від серця!