Зеленський: ціль Путіна – окупація всієї України

Ціль Володимира Путіна – це окупація всієї України.
Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).
«І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне», - наголосив глава держави.
Президент сказав, що «принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик».
«Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку», - заявив глава держави.
- Днями віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Кремль висунув Україні територіальні вимоги й претендує на близько 6 тисяч квадратних кілометрів території, яка нині перебуває під контролем Києва.