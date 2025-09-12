Зеленський: ціль Путіна – окупація всієї України

«Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне», - наголосив глава держави.

Ціль Володимира Путіна – це окупація всієї України.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне», - наголосив глава держави.

Президент сказав, що «принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик».

«Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Росії воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку», - заявив глава держави.