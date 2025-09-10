Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Кремль висунув територіальні вимоги до України

Росія претендує на 6 тисяч квадратних кілометрів підконтрольних Києву територій.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Кремль висунув територіальні вимоги до України
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Кремль висунув Україні територіальні вимоги й претендує на близько 6 тисяч квадратних кілометрів території, яка нині перебуває під контролем Києва. 

Про це він сказав в інтерв’ю програмі The Matt Gaetz Show на каналі One America News, передає «Радіо Свобода».

«Росіяни хочуть приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни», — заявив Венс. Він додав, що українська сторона вимагає насамперед гарантій безпеки — від європейських партнерів чи інших союзників.

За словами віцепрезидента США, Київ хоче впевненості, що після укладання можливих домовленостей Росія не повернеться через кілька місяців або років із новими вимогами. «Питання в тому, чи підуть росіяни та українці через ці двері миру, які відкрив президент (Дональд Трамп). Ми продовжуємо старанно працювати над цим», — наголосив Венс.

Він також пояснив, чому Білий дім досі не застосував найжорсткіші санкції проти Росії. За словами Венса, президент США Дональд Трамп «не бачив ніяких причин» економічно ізолювати Москву, «крім продовження конфлікту» в Україні. Політик зазначив, що Трамп може прагнути більш тісних економічних зв’язків із Росією після завершення війни.

«Подобається вам Росія чи ні, погоджуєтесь з їхніми аргументами щодо конфлікту чи ні, простий факт: у них багато нафти, багато газу, багато мінеральних ресурсів», — підсумував Венс.

  • Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що очільник Кремля сказав американцям, що окупує Донеччину до кінця цього року.
  • Зеленський зазначив, що частина Донеччини, яка не окупована ворогом, укріплена Силами оборони. Тож якби Україна погодилась вийти з цієї частини, немає гарантій, що Путін не піде далі, наприклад до Харкова. Президент сказав, що російський диктатор завжди хотів Харків. Крім того, у разі “здачі” Донбасу у Путіна відкриється шлях до Дніпра. 
