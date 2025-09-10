Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Кремль висунув територіальні вимоги до України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Кремль висунув Україні територіальні вимоги й претендує на близько 6 тисяч квадратних кілометрів території, яка нині перебуває під контролем Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю програмі The Matt Gaetz Show на каналі One America News, передає «Радіо Свобода».

«Росіяни хочуть приблизно 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Це те, чого хочуть росіяни», — заявив Венс. Він додав, що українська сторона вимагає насамперед гарантій безпеки — від європейських партнерів чи інших союзників.

За словами віцепрезидента США, Київ хоче впевненості, що після укладання можливих домовленостей Росія не повернеться через кілька місяців або років із новими вимогами. «Питання в тому, чи підуть росіяни та українці через ці двері миру, які відкрив президент (Дональд Трамп). Ми продовжуємо старанно працювати над цим», — наголосив Венс.

Він також пояснив, чому Білий дім досі не застосував найжорсткіші санкції проти Росії. За словами Венса, президент США Дональд Трамп «не бачив ніяких причин» економічно ізолювати Москву, «крім продовження конфлікту» в Україні. Політик зазначив, що Трамп може прагнути більш тісних економічних зв’язків із Росією після завершення війни.

«Подобається вам Росія чи ні, погоджуєтесь з їхніми аргументами щодо конфлікту чи ні, простий факт: у них багато нафти, багато газу, багато мінеральних ресурсів», — підсумував Венс.