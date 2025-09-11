“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоПодії

Отримав підозру ексміністр часів Януковича Олександр Клименко

Він причетний до захоплення шахти «Білоріченська» на Луганщині.

Отримав підозру ексміністр часів Януковича Олександр Клименко
Олександр Клименко

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, який після втечі до Росії співпрацює з окупантами та допомагає фінансувати їхню війну проти України.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними слідства, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, що отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій Луганщині. У 2024 році він та гендиректор підконтрольного холдингу включили до складу компанії захоплену шахту «Білоріченська» — одне з найбільших підприємств з видобутку антрациту в Україні.

Щоб узяти шахту під контроль, спільник ексміністра уклав угоду з так званим «міністром палива, енергетики та вугільної промисловості лнр» на оренду з подальшим викупом. Додатково компанії передали два допоміжних підприємства. Згодом фірма Клименка отримала в росії ліцензію на розробку вугільних пластів.

СБУ встановила, що значну частину прибутків структура Клименка витрачає на фінансування військових формувань рф через сплату податків до бюджету країни-агресора.

Слідчі повідомили Клименку та його спільнику про підозру у пособництві державі-агресору. У відомстві заявили, що тривають заходи для притягнення обох фігурантів до відповідальності за злочини проти України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies