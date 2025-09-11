Отримав підозру ексміністр часів Януковича Олександр Клименко

Він причетний до захоплення шахти «Білоріченська» на Луганщині.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому міністру доходів і зборів Олександру Клименку, який після втечі до Росії співпрацює з окупантами та допомагає фінансувати їхню війну проти України.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними слідства, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, що отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій Луганщині. У 2024 році він та гендиректор підконтрольного холдингу включили до складу компанії захоплену шахту «Білоріченська» — одне з найбільших підприємств з видобутку антрациту в Україні.

Щоб узяти шахту під контроль, спільник ексміністра уклав угоду з так званим «міністром палива, енергетики та вугільної промисловості лнр» на оренду з подальшим викупом. Додатково компанії передали два допоміжних підприємства. Згодом фірма Клименка отримала в росії ліцензію на розробку вугільних пластів.

СБУ встановила, що значну частину прибутків структура Клименка витрачає на фінансування військових формувань рф через сплату податків до бюджету країни-агресора.

Слідчі повідомили Клименку та його спільнику про підозру у пособництві державі-агресору. У відомстві заявили, що тривають заходи для притягнення обох фігурантів до відповідальності за злочини проти України.