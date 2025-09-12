Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зниклий 18-річний поляк знайшовся в Україні — воює у десантній бригаді

Він знявся у ролику українського центру рекрутингу добровольців.

​Зниклий 18-річний поляк знайшовся в Україні — воює у десантній бригаді
Войцех Антоні
Фото: скриншот відео

18-річний поляк Войцех Антоні, якого з березня розшукувала поліція, знайшовся в Україні, пише видання Onet.

Юнак став героєм відео українського центру рекрутингу добровольців, де він у військовій формі розповів про службу у повітрянодесантній бригаді.

«Мене звати Войцех Антоні, я з Польщі. Я вступив, щоб рятувати людей, захищати їх від російських загарбників, боротися з російською інвазією та за Європу», – сказав він англійською.

Звертаючись до співвітчизників, хлопець додав: «Для Польщі дуже важливо, щоб Україна воювала з росіянами, бо ми наступні на лінії фронту. Брати й сестри з Польщі, війна ближче, ніж здається. Будьте готові захищати свою Батьківщину. Слава Україні. Ще Польща не загинула».

У березні хлопець зник дорогою до Варшави. Родина підозрювала, що він вирушив до Литви або України. Поліція згодом повідомила, що юнака знайшли, але деталей тоді не розкривала.
