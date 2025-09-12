На Херсонщині унаслідок ударів російських дронів постраждали двоє цивільних

В Антонівці, що у передмісті Херсона, двоє чоловіків 52 та 70 років постраждали унаслідок атаки російського безпілотника.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До однієї з херсонських лікарень звернулись двоє жителів Антонівки. Чоловіки 52 та 70 років дістали множинні уламкові поранення тулуба, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми внаслідок атаки ворожого безпілотника", — йдеться у повідомленні.

Наразі лікарі дообстежують потерпілих та надають усю необхідну допомогу.