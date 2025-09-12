Сили оборони: інформація щодо захоплення ворогом села Колодязі на Лиманському напрямку не війдповідає дійсності

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: інформація щодо захоплення ворогом села Колодязі на Лиманському напрямку не війдповідає дійсності

Росіяни неодноразово намагалися окупувати населений пункт.

Сили оборони: інформація щодо захоплення ворогом села Колодязі на Лиманському напрямку не війдповідає дійсності
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У Силах оборони України  спростували інформацію про захоплення російськими військами населеного пункту Колодязі на Лиманському напрямку.

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський.

"На даний момент інформація про контроль населеного пункту (Колодязі - ред.) окупаційними військами не відповідає дійсності", — зазначив він.

Військовий додає, що російські загарбники неодноразово намагалися окупувати цей населений пункт, проте Сили оборони України дають гідну відсіч.

"Противник не припиняє здійснювати наполегливі спроби обійти населений пункт (Колодязі - ред.) з півдня, а також здійснює штурмові та інфільтраційні заходи з метою проникнення до села зі сходу та півночі", — сказав Бєльський.

За словами Бєльського, з наближенням активних бойових дій більша частина місцевого населення була евакуйована, а значна частина домогосподарств знищена ударами КАБів, артилерії та FPV-дронів росіян. Також минулої доби на Лиманському напрямку, окрім населеного пункту Колодязі, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Торського, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Середнього та Ставки.

"На Лиманському напрямку противник не відмовився від своєї основної мети — захоплення або обхід Лиману із наступним проривом і взяттям під контроль Слов’янська", — каже він.

Підрозділи Збройних сил України, відбиваючи штурмові дії та знищуючи ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися вглиб української оборони, не дають противнику змоги вийти навіть на околиці Лиману чи обійти його з півночі чи півдня.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies