Унаслідок ракетного удару РФ на Сумщині загинули двоє людей

Під час гасіння вогню росіяни повторно атакували рятувальників. 

Фото: ДСНС

Уранці 12 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в Битицькій громаді Сумської області. Унаслідок удару загинули цивільні.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС України.

"Унаслідок ранкового ракетного удару росії по Сумщині загинули 2 людей, ще 5 травмовані. Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань зазнав житловий сектор", — повідомляють рятувальники. 

Відомо, що під час гасіння вогню росіяни цілеспрямовано завдали повторного удару по рятувальниках. 

Фото: ДСНС

Попри небезпеку рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.

  • Сьогодні вранці російська армія атакувала промислову зону на околицях міста Суми. Загинув охоронець СТО. Як повідомив очільник Сумської ОВА, він був живим і виходив на зв'язок після першого удару. Після повторної атаки Росії він загинув. 
Теми: , , ,
﻿
