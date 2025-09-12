Унаслідок ракетного удару РФ на Сумщині загинули двоє людей

Уранці 12 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в Битицькій громаді Сумської області. Унаслідок удару загинули цивільні.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Унаслідок ранкового ракетного удару росії по Сумщині загинули 2 людей, ще 5 травмовані. Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань зазнав житловий сектор", — повідомляють рятувальники.
Відомо, що під час гасіння вогню росіяни цілеспрямовано завдали повторного удару по рятувальниках.
Попри небезпеку рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.
- Сьогодні вранці російська армія атакувала промислову зону на околицях міста Суми. Загинув охоронець СТО. Як повідомив очільник Сумської ОВА, він був живим і виходив на зв'язок після першого удару. Після повторної атаки Росії він загинув.