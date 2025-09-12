Унаслідок ракетного удару РФ на Сумщині загинули двоє людей

Відомо, що під час гасіння вогню росіяни цілеспрямовано завдали повторного удару по рятувальниках.

"Унаслідок ранкового ракетного удару росії по Сумщині загинули 2 людей, ще 5 травмовані. Виникла масштабна пожежа, значних руйнувань зазнав житловий сектор", — повідомляють рятувальники.

Про це повідомляє ДСНС України.

Уранці 12 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору в Битицькій громаді Сумської області. Унаслідок удару загинули цивільні.

Під час гасіння вогню росіяни повторно атакували рятувальників.

