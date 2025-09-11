Зеленський вважає російську атаку дронами проти Польщі цілеспрямованою

Росія спрямувала до Польщі майже два десятки дронів.

Президент Володимир Зеленський вважає цілеспрямованою атаку Росії проти Польщі майже 20 дронами. Він повідомив про наявність повного аналізу траєкторії руху дронів.

З’ясовуються нові деталі стосовно конструкції цих безпілотників. Про це президент повідомив на пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом у Києві.

“Все це вказує на те, що запуск дронів Росії через територію України та також через територію Білорусі був продуманим. І точно не випадковість”, – сказав він.

Фактично почалися і російсько-білоруські навчання. Україна фіксує розбудову воєнної інфрастуктури.

“Сенс таких дій точно не оборонний і спрямований не тільки проти України. Кожен в Європі відчуває, що Росія, на жаль, має можливості продовжувати і розширювати свою агресію, отже, потрібні кроки. Сильні кроки, і не тільки від Європи. Сильний тиск”, – сказав Зеленський.

Він вважає, що навіть після вчорашніх атак по Польщі і багатьох гібридних, сильних кроків не було.

Однією з можливих причин цієї атаки український президент назвав її бажання припинити передачу нових систем ППО – мовляв, партнерам треба самим. Він також порівняв цей напад з вторгненням до Криму перших військ Росії.

"Схоже на Крим", – сказав він, пояснивши, що тепер не потрібно надсилати військових, оскільки є технології.



