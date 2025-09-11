Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський вважає російську атаку дронами проти Польщі цілеспрямованою

Росія спрямувала до Польщі майже два десятки дронів. 

Зеленський вважає російську атаку дронами проти Польщі цілеспрямованою
У Польщі пошкоджено будинок
Фото: Polsat

Президент Володимир Зеленський вважає цілеспрямованою атаку Росії проти Польщі майже 20 дронами. Він повідомив про наявність повного аналізу траєкторії руху дронів.

З’ясовуються нові деталі стосовно конструкції цих безпілотників. Про це президент повідомив на пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом у Києві. 

“Все це вказує на те, що запуск дронів Росії через територію України та також через територію Білорусі був продуманим. І точно не випадковість”, – сказав він.

Фактично почалися і російсько-білоруські навчання. Україна фіксує розбудову воєнної інфрастуктури. 

“Сенс таких дій точно не оборонний і спрямований не тільки проти України. Кожен в Європі відчуває, що Росія, на жаль, має можливості продовжувати і розширювати свою агресію, отже, потрібні кроки. Сильні кроки, і не тільки від Європи. Сильний тиск”, – сказав Зеленський.

Він вважає, що навіть після вчорашніх атак по Польщі і багатьох гібридних, сильних кроків не було. 

Однією з можливих причин цієї атаки український президент назвав її бажання припинити передачу нових систем ППО – мовляв, партнерам треба самим. Він також порівняв цей напад з вторгненням до Криму перших військ Росії.

"Схоже на Крим", – сказав він, пояснивши, що тепер не потрібно надсилати військових, оскільки є технології. 
