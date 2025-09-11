Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися вже 88 боїв

На Покровському напрямку російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції українських військ.

Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися вже 88 боїв
українські військові
Фото: Генштаб

Станом на 16.00 11 вересня на фронті відбулися 88 бойових зіткнень. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Кореньок, Шалигіне, Нововасилівка, Рівне, Козаче, Малушине, Середина Буда Сумської області; Миколаївка, Богданове, Діброва, Галаганівка, Залізний Міст Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбувалися два бойові зіткнення, з яких одне досі триває. Сьогодні противник завдав сім авіаударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 70 обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню. Водночас наші підрозділи проводили активні дії в районах кількох населених пунктів Сумської області. Мали успіх, просунувшись на окремих ділянках до 150 метрів та завдавши противнику втрат у живій силі.

На Південно-Слобожанському відбулися вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Одрадного, три ворожі атаки тривають.

На Куп’янському тривають два бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському відбулися 10 бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районах населених пунктів Шандриголове та Дробишеве.

На Сіверському противник здійснив сім атак у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському наші захисники відбили одну атаку окупанта. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Ступочок.

Сили оборони зупинили ворожу атаку на Торецькому напрямку. Загарбник намагався просунутися в районі населеного пункту Полтавка.

На Покровському російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають.

На Новопавлівському українські захисники відбили дев’ять атак противника поблизу населених пунктів Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. Ще п’ять ворожих атак тривають.

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському агресор провів одну марну атаку в бік позицій наших захисників. Авіаційного удару зазнала Одрадокам’янка.
