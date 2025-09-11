До України екстрадували експосадовця ДАІ, який понад 6 років переховувався від слідства

Слідство встановило, що у 2015 році старший держінспектор використав підроблені документи та змінений номер кузова для незаконного переоформлення права позашляховик.

До України з Німеччини екстрадовано колишнього посадовця Управління ДАІ ГУ МВС України у Черкаській області, який понад 6 років переховувався від слідства, передає Офіс генпрокурора. Він підозрюється у зловживанні владою та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2015 році старший держінспектор використав підроблені документи та змінений номер кузова для незаконного переоформлення права власності на автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado» вартістю понад 1 млн грн.

Наприкінці жовтня 2018 року йому повідомлено про підозру, а у листопаді оголошено у міжнародний розшук. Торік правоохоронці встановили його місцеперебування в Німеччині. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентні органи Німеччини ухвалили рішення про екстрадицію.

Підозрюваного повернуто до України та за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.