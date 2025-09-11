Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоПодії

До України екстрадували експосадовця ДАІ, який понад 6 років переховувався від слідства

Слідство встановило, що у 2015 році старший держінспектор використав підроблені документи та змінений номер кузова для незаконного переоформлення права позашляховик.

До України екстрадували експосадовця ДАІ, який понад 6 років переховувався від слідства
Фото: Офіс генпрокурора

До України з Німеччини екстрадовано колишнього посадовця Управління ДАІ ГУ МВС України у Черкаській області, який понад 6 років переховувався від слідства, передає Офіс генпрокурора. Він підозрюється у зловживанні владою та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2015 році старший держінспектор використав підроблені документи та змінений номер кузова для незаконного переоформлення права власності на автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado» вартістю понад 1 млн грн.

Наприкінці жовтня 2018 року йому повідомлено про підозру, а у листопаді оголошено у міжнародний розшук. Торік правоохоронці встановили його місцеперебування в Німеччині. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора компетентні органи Німеччини  ухвалили рішення про екстрадицію.

Підозрюваного повернуто до України та за клопотанням прокурора обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies