Сьогодні стартувала оновлена програма єОселя для переселенців та мешканців прифронтових регіонів

Механізм передбачає компенсацію частини витрат на придбання житла.

Сьогодні стартувала оновлена програма єОселя для переселенців та мешканців прифронтових регіонів
Олексій Кулеба
Фото: Макс Требухов

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про старт оновленої програми єОселя для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів.

Механізм компенсації передбачає компенсацію частини витрат на придбання житла. Держава бере на себе найскладніші платежі:

  • компенсує до 70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла;
  • протягом першого року відшкодовує до 70% щомісячного платежу, загалом до 150 тисяч гривень;
  • додатково покриває до 40 тисяч гривень на комісії, збори та страхування.

Вартість житла, яке можна придбати – до 2 мільйонів гривень.

Право на участь у програмі мають: ВПО та люди, зареєстровані у прифронтовому регіоні – якщо вони або їх члени їх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території (виняток – якщо таке житло розташоване на окупованій території, на території, де тривають бойові дії або на території активних бойових дій, де працюють державні електронні сервіси) та не здійснювали відчуження житла за останні 36 місяців.

Щоб отримати компенсацію: потрібно подати заявку через застосунок Дія, обрати банк-партнер і оформити кредит за програмою єОселя. Далі банк і Пенсійний фонд перевіряють документи та підтверджують право на компенсацію.

Оновлений механізм єОселі став частиною комплексної програми підтримки прифронтових громад. Для нас важливо, щоб саме ці регіони отримували додаткові можливості для розвитку і відновлення. Це конкретна допомога для родин і новий ресурс для економіки громад, які живуть у найважчих умовах війни”, – зазначив віцепрем’єр.
