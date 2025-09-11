Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали три людини

Ворог застосував для обстрілів артилерію і дрони.

Через російські обстріли Дніпропетровщини 11 вересня постраждали три людини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Ворог обстріляв із артилерії та дронами Нікопольський, Синельниківський райони.

«Постраждали двоє жінок. 74-річна потерпіла госпіталізована у стані середньої тяжкості. 66-річна – лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, лабораторія, 4 приватні будинки, будівля, що не експлуатувалася. Виникли пожежі. Вогонь знищив авто, мопед, понівечив гараж та 3 господарські споруди. Зачепило газогін», - розповів Лисак.

Він додав, що також є поранений і у Маломихайлівській громаді, по якій того ж дня росіяни вдарили КАБами.

«62-річного чоловіка ушпиталили. Стан – середньої тяжкості. Зруйнована приватна оселя», - додав очільник області.