ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали три людини

Ворог застосував для обстрілів артилерію і дрони.

наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини 11 вересня 2025 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Через російські обстріли Дніпропетровщини 11 вересня постраждали три людини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Ворог обстріляв із артилерії та дронами Нікопольський, Синельниківський райони. 

«Постраждали двоє жінок. 74-річна потерпіла госпіталізована у стані середньої тяжкості. 66-річна – лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, лабораторія, 4 приватні будинки, будівля, що не експлуатувалася. Виникли пожежі. Вогонь знищив авто, мопед, понівечив гараж та 3 господарські споруди. Зачепило газогін», - розповів Лисак.

Він додав, що також є поранений і у Маломихайлівській громаді, по якій того ж дня росіяни вдарили КАБами. 

«62-річного чоловіка ушпиталили. Стан – середньої тяжкості. Зруйнована приватна оселя», - додав очільник області.
﻿
