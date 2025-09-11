Для будівництва заводу Rheinmetall виділили землю у безпечному регіоні України

На цьому заводі будуть виготовляти снаряди для Сил оборони України.

9 вересня у безпечному регіоні України виділили землю для будівництва заводу Rheinmetall.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він уточнив, що на цьому заводі будуть виготовляти снаряди для Сил оборони України.

Міністр зауважив, що зараз із концерном Rheinmetall є ефективна співпраця за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО.

Також Денис Шмигаль обговорив із гендиректором Rheinmetall розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть нам ефективніше боротися з дронами росіян.

Співрозмовники обговорили і розвиток спроможностей з ремонту та виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України.