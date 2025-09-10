Дрони РФ у Польщі: Зеленський пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту

Також президент України сподівається, що російська атака на Польщу отримає “чітку та сильну відповідь усіх партнерів”.

Вранці 10 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі.

За його даними, станом на зараз відомо про 8 дронів.

“Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару. Вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Але зараз фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість”, – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Також Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.

За словами Зеленського, очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. Відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку.

Президент зауважив, що важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей.

“Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття «шахедів», інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші”, – написав Зеленський.

Він наголосив, що Росія повинна відчути, що відповіддю на цей ескалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів.