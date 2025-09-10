Головне за середу, 10 вересня: понад 150 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, ситуація в Куп'янську

Бойові дії на Донеччині, 153 бойових зіткнення, ворожі обстріли, реакція НАТО на вторгнення російських дронів у Польщу. Яким запам’ятається 1295-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 вересня відбулося 153 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Наші захисники стримують натиск противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників.

У місті Куп’янськ Харківської області зруйновані чи пошкоджені понад 95% будівель, завезти туди гуманітарну допомогу неможливо через активність російських дронів, розповів у ефірі Громадського радіо розповів голова Куп’янської МВА Андрій Беседін.

“На жаль, без змін — ситуація критична. Близькість ворога, застосування різного озброєння, FPV, які фактично чатують на всіх логістичних шляхах, під’їздах до міста, не дають можливості не тільки повною мірою здійснювати заходи евакуації, а й завезти гуманітарну допомогу чи відремонтувати будь-які мережі критичної інфраструктури. Керовані авіаційні бомби, які щодня нищать місто, і сьогодні, на жаль, понад 95% знищено або пошкоджено. Найголовніше і найстрашніше, що щодня гинуть і травмуються люди”, — каже Беседін.

Лише минулої доби ворог скинув на Куп’янськ чотири КАБи, а загалом від початку вересня ворог завдав по місту понад 1100 ударів, зокрема 36 керованих авіабомб, із них дві вагою 1,5 тонни.

“Єдине, що може врятувати життя, це евакуація”, — наголосив Беседін.

За даними моніторингової місії ООН з прав людини, за перші вісім місяців року кількість жертв серед цивільного населення внаслідок російських атак зросла на 40% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє «Радіо Свобода».

Зокрема, кількість загиблих зросла на 17%, а поранених — на 46%. Від початку повномасштабного вторгнення Росії місія задокументувала щонайменше 14 116 загиблих цивільних осіб, серед яких 733 дитини. Кількість поранених сягає 36 481, з них 2 285 — діти.

В ООН наголосили, що рівень втрат серед цивільних залишається «тривожно високим» через застосування Росією як зброї ближнього радіусу дії, так і далекобійних систем.

Російський удар по будівлі Кабінету міністрів ракетою "Іскандер" доводить, що загроза так званим центрам ухвалення рішень існує. Але депутати готові голосувати поза межами ВР, сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко під час дискусії, організованої LB і EFI Group у межах "Нової країни".

Така ескалація може впливати на роботу внутрішніх інституцій. Тож цей виклик є новим фактором.

"Організаційно, думаю, якщо, дай Бог, не буде жертв людських, ми знайдемо, як голосувати. Руками, ногами, якщо треба буде бюджет приймати і платити військовим – перенесемо систему", – пояснив віцеспікер.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з ізраїльським ударом по столиці Катару – Досі, який стався 9 вересня в густонаселеному районі, де розташовані іноземні дипломатичні представництва.

У МЗС наголосили, що атака на територію держави, яка виконує роль посередника у мирних переговорах щодо врегулювання ситуації в Секторі Газа, є грубим порушенням міжнародного права та суперечить зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на деескалацію конфлікту в регіоні.

Україна підтримує зусилля Катару, спрямовані на досягнення стійкого припинення вогню та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. МЗС закликало всі сторони конфлікту негайно припинити насильство та повернутися до переговорів, щоб уникнути подальшого загострення безпекової ситуації у регіоні та зберегти посередницьку роль Катару.

Речник уряду Польщі Адам Шлапка в ефірі Polsat News заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.

4-та стаття зобов'язує країни-учасниці НАТО проводити консультації, якщо один із членів Альянсу вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.

Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що НАТО не розглядає російські дрони в Польщі як атаку Росії. Втім, в Альянсі визнали, що є ознаки навмисного вторгнення дронів.

