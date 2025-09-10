Ситуація критична: Росія зруйнувала 95% цивільної інфраструктури Куп'янська на Харківщині

У місті Куп’янськ Харківської області зруйновані чи пошкоджені понад 95% будівель, завезти туди гуманітарну допомогу неможливо через активність російських дронів.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів голова Куп’янської МВА Андрій Беседін, пише Укрінформ.

“На жаль, без змін — ситуація критична. Близькість ворога, застосування різного озброєння, FPV, які фактично чатують на всіх логістичних шляхах, під’їздах до міста, не дають можливості не тільки повною мірою здійснювати заходи евакуації, а й завезти гуманітарну допомогу чи відремонтувати будь-які мережі критичної інфраструктури. Керовані авіаційні бомби, які щодня нищать місто, і сьогодні, на жаль, понад 95% знищено або пошкоджено. Найголовніше і найстрашніше, що щодня гинуть і травмуються люди”, — каже Беседін.

Лише минулої доби ворог скинув на Куп’янськ чотири КАБи, а загалом від початку вересня ворог завдав по місту понад 1100 ударів, зокрема 36 керованих авіабомб, із них дві вагою 1,5 тонни.

“Єдине, що може врятувати життя, це евакуація”, — наголосив Беседін.

За інформацією очільника МВА, поранена у Куп’янську 6-річна дівчинка зараз перебуває у стані середньої тяжкості в одній із харківських лікарень, досі з’ясовується, чому дитина жила у місті, звідки дітей вивезли ще наприкінці минулої осені.

“Прикрий випадок, кричущий. Ця дитина була вивезена з Куп’янського району, вона - не з Куп’янської громади, а з сусідньої. Вона була примусово евакуйована з батьками. Як вона потрапила до міста, зараз це з’ясовують правоохоронні органи, ідуть слідчі дії, є кримінальне провадження. Я думаю, цей випадок покаже іншим батькам, які хочуть повернутися з дітьми на небезпечні території, що не потрібно цього робити”, — сказав керівник Куп’янської МВА.

Водночас, на території громади залишаються 1785 жителів, із них 780 — на правому березі самого Куп’янська. Темпи евакуації вкрай низькі.