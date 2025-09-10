ООН: кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40% у 2025 році

Моніторингова місія задокументувала вже понад 14 тисяч загиблих цивільних від початку російського повномасштабного вторгнення.

Під уламками одного з будинків на Харківщині загинули 2 жінки.

У 2025 році в Україні різко зросла кількість жертв серед цивільного населення внаслідок російських атак. За даними моніторингової місії ООН з прав людини, за перші вісім місяців року кількість жертв зросла на 40% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє «Радіо Свобода».

Зокрема, кількість загиблих зросла на 17%, а поранених — на 46%.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії місія задокументувала щонайменше 14 116 загиблих цивільних осіб, серед яких 733 дитини. Кількість поранених сягає 36 481, з них 2 285 — діти.

В ООН наголосили, що рівень втрат серед цивільних залишається «тривожно високим» через застосування Росією як зброї ближнього радіусу дії, так і далекобійних систем.

У серпні найбільше жертв спричинили удари дронів ближнього радіусу дії — загинули 58 людей, ще 272 поранені. Близько 72% усіх жертв зафіксовано в районах поблизу фронту, зокрема на Донеччині та Херсонщині.

Керівниця місії Даніель Белль повідомила, що на початку вересня Росія відновила масовані атаки й застосувала рекордну кількість ракет та безпілотників. Вона також зазначила, що серпневі удари РФ були спрямовані по енергетичній інфраструктурі, включно з газопостачанням, а також по Корабельному мосту в Херсоні, що спричинило евакуацію цивільних.