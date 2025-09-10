У програми “Плюси” в застосунку Армія+ з'явився новий партнер - національна мережа АЗК Parallel.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що компанія пропонує 4 гривні знижки за кожен літр бензину та дизелю PERFEKT, 2 гривні за літр бензину та дизелю ЄВРО та 1 гривня за літр газу.

Крім того можна заощадити 20% на продуктах кафе та 10% на товарах маркету, крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Знижка не сумується з іншими акційними пропозиціями мережі.

“Щоб скористатися пропозицією, необхідно згенерувати QR-код. Для цього у застосунку перейдіть до сервісу Плюси, оберіть Parallel та натисніть “Згенерувати код”. Покажіть QR-код оператору на касі перед оплатою для активації знижки. Його можна використовувати під час кожної покупки до кінця місяця”, - розповіли в Міноборони.

Програма "Плюси" стартувала у грудні 2024 року, за цей час пропозиціями скористалися понад 4 млн разів і заощадили на них понад 358 млн гривень.