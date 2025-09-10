Внаслідок збиття дрона в Польщі пошкоджено приватну оселю

Унаслідок російської атаки дронів у польських Вириках, що в Люблінському воєводстві, пошкоджено приватну оселю. Там потрощено покрівлю і авто, припарковане поруч, передає Polsat.

Фото: Polsat Пошкодження в Польщі

На цей будинок впали уламки дрона. Інформацію журналістам підтвердив заступник інспектора Анджей Фійолек.

"Ніхто не постраждав", – сказав він.

Мер Маріуш Занько назвав ситуацію тривожною.

"З того, що я знаю від мешканців, люди чули вибух, а також бачили польські винищувачі. Ситуація досить складна та тривожна; серед мешканців справді існує велике занепокоєння", – сказав він.

Сьогодні вночі Польщі вперше довелося збивати російські дрони. За даними українських повітряних сил, польський повітряний простір перетнули не менше 8 БпЛА. Участь в збитті брала як місцева авіація, так і Королівські ВПС Нідерландів.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував про це генсека НАТО. Також він скликав екстрене засідання Ради міністрів.