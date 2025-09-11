Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Джонсон пішов проти Трампа: підтримує проєкт з відновлюваної енергетики

Президент США ненавидить вітрові електростанції.

Джонсон пішов проти Трампа: підтримує проєкт з відновлюваної енергетики
Дональд Трамп і Майк Джонсон
Фото: CNN

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон продемонстрував значну розбіжність у поглядах з президентом Дональдом Трампом, підтримавши спорудження морської вітрової електростанції у штаті Вірджинія.

Як пише Politico, йдеться про проєкт Coastal Virginia Offshore Wind, який розглядають як ключовий для штату через потребу живити велику базу військово-морського флоту.

Джонсон заявив, що інтереси жителів Вірджинії мають бути пріоритетом. Це стало значною несподіванкою: раніше спікер активно підтримував Трампа та його адміністрацію у справі критики будь-яких відновлюваних джерел енергії, називаючи їх "зеленою аферою".

Господар Білого дому має особливо негативне ставлення до вітрових станцій: подейкують, це пов'язано з програним судовим позовом у Шотландії, де вітряки були побудовані близько до гольф-клубу республіканця. Цього тижня Трамп заявив, що вітряки "вбивають не лише птахів, але й рейтинги деяких політиків".
