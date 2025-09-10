Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Туск скликав екстрене засідання уряду у зв'язку з дроновою атакою росіян

Також він зустрівся з міністрами, відповідальними за оборону. 

Туск скликав екстрене засідання уряду у зв'язку з дроновою атакою росіян
Прем'єр Польщі Дональд Туск у Києві 22 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів. Воно почнеться о 9 годині за київським часом. 

До цього Туск зібрав міністрів, що відповідають за державну безпеку. Про це в X написав речник уряду Адам Шлапка.

Ці засідання присвячені тому, що вночі російські дрони знову перетнули повітряний простір Польщі, але цього разу їх довелося збивати.

Дональд Туск уже провів консультації з генсеком НАТО. 

Це не перший випадок втручання російських засобів ураження в повітряний простір Польщі, але перший, коли країні довелося не просто піднімати авіацію, а й почати збиття. 
﻿
