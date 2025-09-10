Засновник компанії Oracle обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу

Статки Еллісона зросли на $101 млрд після рекордного стрибка акцій Oracle.

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон уперше став найбагатшою людиною світу, випередивши Ілона Маска, який майже рік очолював рейтинг.

За даними Bloomberg, статки Еллісона сягнули 393 млрд доларів, що на 8 млрд більше, ніж у Маска (385 млрд).

Зростання пов’язане з рекордним стрибком акцій Oracle, яка опублікувала квартальні результати, що перевершили очікування, та заявила про подальше зростання.

10 вересня котирування Oracle підскочили одразу на 41%, що стало найбільшим одноденним зростанням в історії компанії. Лише за один день Еллісон збагатився на 101 млрд доларів — це найбільший добовий приріст у рейтингу Bloomberg.

Більшість статків Еллісона ов’язана саме з часткою у компанії.

Водночас акції Tesla Inc. цього року впали на 13%. Попри це, правління компанії запропонувало Маску багатомільярдний пакет винагороди, який у разі виконання амбітних цілей може зробити його першим трильйонером у світі.