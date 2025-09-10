“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
​Кримські цілі
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Засновник компанії Oracle обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу

Статки Еллісона зросли на $101 млрд після рекордного стрибка акцій Oracle.

Засновник компанії Oracle обігнав Ілона Маска і став найбагатшою людиною світу
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон уперше став найбагатшою людиною світу, випередивши Ілона Маска, який майже рік очолював рейтинг. 

За даними Bloomberg, статки Еллісона сягнули 393 млрд доларів, що на 8 млрд більше, ніж у Маска (385 млрд).

Зростання пов’язане з рекордним стрибком акцій Oracle, яка опублікувала квартальні результати, що перевершили очікування, та заявила про подальше зростання. 

10 вересня котирування Oracle підскочили одразу на 41%, що стало найбільшим одноденним зростанням в історії компанії. Лише за один день Еллісон збагатився на 101 млрд доларів — це найбільший добовий приріст у рейтингу Bloomberg.

Більшість статків Еллісона ов’язана саме з часткою у компанії.

Водночас акції Tesla Inc. цього року впали на 13%. Попри це, правління компанії запропонувало Маску багатомільярдний пакет винагороди, який у разі виконання амбітних цілей може зробити його першим трильйонером у світі.
