У Костянтинівці залишаються понад 6 тисяч цивільних

У місті немає ні води, ні газу, ні електропостачання,

Попри російські обстріли у Костянтинівці Донецької області залишаються понад 6 тисяч цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Укрінформ.

“У місті Костянтинівка знаходиться ще величезна кількість людей – трохи понад 6 тисяч, а якщо бути точним, то там 6300 людей. І люди виїжджають дуже повільно. Минулого тижня там було 7 тисяч людей”, - сказав очільник області.

Філашкін додав, що у Костянтинівці немає ні води, ні газу, ні електропостачання, тому що ворог зруйнував всі об’єкти критичної інфраструктури. Тому людям буде дуже складно зимувати там.

Начальник ОВА запевнив, що міська та обласна влада працює над евакуацією цивільних людей за межі Донецької області.