Defense Express: Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня

Раніше на російських БпЛА вже фіксувалися польські та литовські SIM-картки. Такі знахідки вказували на підготовку росіян до польотів дронів над територією цих країн.

Кремль готував дронові атаки Польщі з липня, повідомляє видання Defense Express.

Цілеспрямована російська атака по території Польщі далекобійними дронами у ніч на 10 вересня, яку в польському уряді назвали "безпрецедентним порушенням повітряного простору" та "масштабною провокацією", далеко не перший епізод поступової ескалації Кремля. Більше того, все вказує на те, що готувалась ця та інші аналогічні атаки доволі давно.

Зокрема ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Інформацію про це опублікував польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня (без вказання авторства) із доволі детальною інформацією, включно з тим де саме були збиті російські дрони.

Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті було закріплено, що це прямо вказує на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Також у звіті, авторство якого невідомо, але очевидно мова йде про доволі високий рівень, прямо зазначено: "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках". Що зрештою вочевидь й було зроблено, бо через тиждень він був вже у розпорядженні польського публіциста.

Водночас ця інформація майже не викликала резонансу у Польщі, попри те, що ще літом російські дрони почали залітати у її повітряний простір вже стабільно. А деякі з них й вибухати на землі, як це сталось 20 серпня поряд з селищем Осини у Люблінському воєводстві, що за 40 км від авіабази, де розміщений повітряний патруль НАТО.

Водночас мобільний інтернет на російських дронах необхідний для передачі інформації з самого БПЛА та коригування його польоту. Залежно від встановленої додаткової апаратури на дронах, РФ може отримувати інформацію про роботу систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також передавати візуальну інформацію з камери. Все це давно та стабільно використовується рашистами проти України.

Чи були у російських дронах, які сьогодні атакували Польщу, такі засоби - наразі невідомо. Як зазначає видання, припущення, що однією із задач цієї російської атаки якраз і була розвідка системи протиповітряної оборони Польщі, доволі обґрунтоване. Особливо враховуючи те, що 12 вересня на території Білорусі мають розпочатися російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Нагадаємо, Польща закриє кордон з Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Кордон закриють у ніч на 12 вересня. Навчання триватимуть з 12 по 16 вересня. Прем’єр Польщі зазначив, що навчання імітують атаку на Сувальський коридор.