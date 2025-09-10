Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоВійна

Defense Express: Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня

Раніше на російських БпЛА вже фіксувалися польські та литовські SIM-картки. Такі знахідки вказували на підготовку росіян до польотів дронів над територією цих країн.

Defense Express: Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня
рештки російської “Гербери”, Польща, 10 вересня 2025
Фото: @wolski_jaros

Кремль готував дронові атаки Польщі з липня, повідомляє видання Defense Express. 

Цілеспрямована російська атака по території Польщі далекобійними дронами у ніч на 10 вересня, яку в польському уряді назвали "безпрецедентним порушенням повітряного простору" та "масштабною провокацією", далеко не перший епізод поступової ескалації Кремля. Більше того, все вказує на те, що готувалась ця та інші аналогічні атаки доволі давно.

Зокрема ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Інформацію про це опублікував польський журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня (без вказання авторства) із доволі детальною інформацією, включно з тим де саме були збиті російські дрони.

Окрім польських "сімок", також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті було закріплено, що це прямо вказує на підготовку РФ до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Також у звіті, авторство якого невідомо, але очевидно мова йде про доволі високий рівень, прямо зазначено: "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках". Що зрештою вочевидь й було зроблено, бо через тиждень він був вже у розпорядженні польського публіциста.

Водночас ця інформація майже не викликала резонансу у Польщі, попри те, що ще літом російські дрони почали залітати у її повітряний простір вже стабільно. А деякі з них й вибухати на землі, як це сталось 20 серпня поряд з селищем Осини у Люблінському воєводстві, що за 40 км від авіабази, де розміщений повітряний патруль НАТО.

Водночас мобільний інтернет на російських дронах необхідний для передачі інформації з самого БПЛА та коригування його польоту. Залежно від встановленої додаткової апаратури на дронах, РФ може отримувати інформацію про роботу систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також передавати візуальну інформацію з камери. Все це давно та стабільно використовується рашистами проти України.

Чи були у російських дронах, які сьогодні атакували Польщу, такі засоби - наразі невідомо. Як зазначає видання, припущення, що однією із задач цієї російської атаки якраз і була розвідка системи протиповітряної оборони Польщі, доволі обґрунтоване. Особливо враховуючи те, що 12 вересня на території Білорусі мають розпочатися російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Нагадаємо, Польща закриє кордон з Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Кордон закриють у ніч на 12 вересня. Навчання триватимуть з 12 по 16 вересня. Прем’єр Польщі зазначив, що навчання імітують атаку на Сувальський коридор.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies