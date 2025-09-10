Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
За одну добу росіяни вбили на Донеччині 28 людей, ще 20 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 42 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей.

Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Протягом минулої доби росіяни вбили на Донеччині 28 людей, ще 20 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 9 вересня росіяни вбили 28 жителів Донеччини: 25 у Яровій, 2 у Костянтинівці і 1 у Семенівці. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 вересня.

Краматорський район. У Яровій 25 людей загинули і 18 поранено, пошкоджено службове авто Укрпошти. У Слов'янську пошкоджено 15 приватних будинків, нежитлове приміщення і промзону. У Краматорську пошкоджено 18 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, крамницю, кав'ярню і 2 автівки; у Семенівці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, автостоянку і автівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
