У Черкаській області внаслідок удару є пошкодження в кількох локаціях

За інформацією рятувальників, потерпілих немає.

У декількох локаціях Черкаської області цієї ночі впали російські дрони. Потерпілих немає, повідомили в ДСНС.

У Звенигородському районі вибухова хвиля пошкодила дахи і вікна п’яти будівель. Там же пошкоджена лінія електропередач.

“На Золотоніщині через падіння уламків дрона на території приватного домоволодіння виникла пожежа надвірної споруди. Займання ліквідували рятувальники”, – уточнили в ДСНС.

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість.

По Львову ворог запустив і бойові БпЛА, і ракети. Поранених немає, повідомили в ОВА.

У Хмельницькій області ворог поцілив по цивільній фабриці та інших об’єктах. Поранені троє людей, всі – в Хмельницькому районі.

В Луцькій громаді впали уламки дронів. У Рівненській теж працювала ППО. В Івано-Франківській теж є наслідки.

У Житомирській загинула людина. Загалом там – п’ятеро потерпілих.

В Одеській області постраждав Ізмаїльський район.



