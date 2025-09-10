Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
​Кримські цілі
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Війна

У Черкаській області внаслідок удару є пошкодження в кількох локаціях

За інформацією рятувальників, потерпілих немає.

Ліквідація наслідків у Черкаській області
Фото: ДСНС України

У декількох локаціях Черкаської області цієї ночі впали російські дрони. Потерпілих немає, повідомили в ДСНС.

У Звенигородському районі вибухова хвиля пошкодила дахи і вікна п’яти будівель. Там же пошкоджена лінія електропередач. 

“На Золотоніщині через падіння уламків дрона на території приватного домоволодіння виникла пожежа надвірної споруди. Займання ліквідували рятувальники”, – уточнили в ДСНС. 

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість.

По Львову ворог запустив і бойові БпЛА, і ракети. Поранених немає, повідомили в ОВА.

У Хмельницькій області ворог поцілив по цивільній фабриці та інших об’єктах. Поранені троє людей, всі – в Хмельницькому районі.

В Луцькій громаді впали уламки дронів. У Рівненській теж працювала ППО. В Івано-Франківській теж є наслідки.

У Житомирській загинула людина. Загалом там – п’ятеро потерпілих.

В Одеській області постраждав Ізмаїльський район. 
