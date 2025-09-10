Під час атаки вночі 10 вересня постраждав Львів. Ворог бив по ньому бойовими безпілотниками і ракетами.

Жертв і постраждалих немає, повідомили в Львівській ОВА. Інші деталі поки невідомі.

“Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі”, – йдеться у повідомленні.

Мер Львова додав, що на місто нині спрямували близько шести десятків дронів і десяти ракет.

"Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки", – повідомив він.

Фото: Андрій Садовий у Telegram У Львові є пошкодження заводу

Атака 10 вересня

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість. Поранена людина.

У Хмельницькій області поранені 3 людини, пошкоджена швейна фабрика та інші об'єкти.

В Волинській області горіло підприємство.

В Рівненській працювала ППО.

В Житомирській загинула людина, ще одна поранена.