Під час атаки вночі 10 вересня постраждав Львів. Ворог бив по ньому бойовими безпілотниками і ракетами.
Жертв і постраждалих немає, повідомили в Львівській ОВА. Інші деталі поки невідомі.
“Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі”, – йдеться у повідомленні.
Мер Львова додав, що на місто нині спрямували близько шести десятків дронів і десяти ракет.
"Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки", – повідомив він.
Атака 10 вересня
Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.
У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість. Поранена людина.
У Хмельницькій області поранені 3 людини, пошкоджена швейна фабрика та інші об'єкти.
В Волинській області горіло підприємство.
В Рівненській працювала ППО.
В Житомирській загинула людина, ще одна поранена.