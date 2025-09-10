Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час нічної атаки росіяни цілили по Львову. Жертв і поранених немає, пошкоджено склад (доповнено)

Системи життєзабезпечення міста працюють. 

Під час нічної атаки росіяни цілили по Львову. Жертв і поранених немає, пошкоджено склад (доповнено)
Наслідки атаки проти Львова
Фото: Андрій Садовий у Telegram

Під час атаки вночі 10 вересня постраждав Львів. Ворог бив по ньому бойовими безпілотниками і ракетами. 

Жертв і постраждалих немає, повідомили в Львівській ОВА. Інші деталі поки невідомі. 

“Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі”, – йдеться у повідомленні. 

Мер Львова додав, що на місто нині спрямували близько шести десятків дронів і десяти ракет.

"Є потрапляння уламків у цивільний склад на Авіаційній. Зараз оцінюємо збитки", – повідомив він.

У Львові є пошкодження заводу
Фото: Андрій Садовий у Telegram
У Львові є пошкодження заводу

Наслідки атаки проти Львова
Фото: Андрій Садовий у Telegram
Наслідки атаки проти Львова

Наслідки атаки
Фото: Андрій Садовий у Telegram
Наслідки атаки

Атака 10 вересня

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість. Поранена людина. 

У Хмельницькій області поранені 3 людини, пошкоджена швейна фабрика та інші об'єкти.

В Волинській області горіло підприємство.

В Рівненській працювала ППО. 

В Житомирській загинула людина, ще одна поранена. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies