"Білі янголи" евакуювали із селища Ярова на Донеччині 8 цивільних

Екіпаж "Білі янголи" спільно з волонтерами евакуювали вісьмох цивільних, зокрема семирічну дівчинку з Ярової Донецької області.
Про це повідомляє МВС України.
"Учора, після того, як Росія ударом бомби вбила 25 цивільних, до поліції стали надходити заявки від жителів селища щодо евакуації", — ідеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, цей евакуаційний рейс був складним: по всьому селищу палали будинки, небо заполонили ворожі дрони.
"Серед врятованих — мама з семирічною донькою, а також маломобільна жінка. Наразі всі евакуйовані — у безпеці", — зазначили в МВС.
- Учора росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок чого більше ніж 20 людей загинули. Окупанти атакували людей під час видачі пенсії.