ГоловнаСуспільствоВійна

"Білі янголи" евакуювали із селища Ярова на Донеччині 8 цивільних

Також волонтери вивезли у безпечне місце семирічну дівчинку.

"Білі янголи" евакуювали із селища Ярова на Донеччині 8 цивільних
евакуація із седища Ярова Донецької області
Фото: МВС України

Екіпаж "Білі янголи" спільно з волонтерами евакуювали вісьмох цивільних, зокрема семирічну дівчинку з Ярової Донецької області.

Про це повідомляє МВС України.

"Учора, після того, як Росія ударом бомби вбила 25 цивільних, до поліції стали надходити заявки від жителів селища щодо евакуації", — ідеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, цей евакуаційний рейс був складним: по всьому селищу палали будинки, небо заполонили ворожі дрони.

"Серед врятованих — мама з семирічною донькою, а також маломобільна жінка. Наразі всі евакуйовані — у безпеці", — зазначили в МВС.

  • Учора росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, внаслідок чого більше ніж 20 людей загинули. Окупанти атакували людей під час видачі пенсії. 
﻿
