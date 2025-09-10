У Харкові демонтують три пошкоджених росіянами будинки

Виконком Харківської міськради затвердив перелік потенційно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу після ворожих обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

Йдеться про три багатоквартирні житлові будинки, розташовані за адресами:

вул. Велика Панасівська, 230 (Холодногірський район),

вул. Соборності України, 281 (Київський район),

вул. Ігоря Малицького, 5 (Основ’янський район).

В Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що ці об’єкти мають пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будинків складає понад 81%.