​Кримські цілі
​Кримські цілі
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоПодії

Австрія вимагає звільнити оператора телеканалу ORF, затриманого в Україні

Австрійське посольство звернулося до МЗС України.

Австрія вимагає звільнити оператора телеканалу ORF, затриманого в Україні
прапор Австрії

Посольство Австрії в Києві звернулося до української сторони після затримання оператора австрійського телеканалу ORF, пише «Європейська правда» з посиланням на АРА.

Затриманий - 53-річний український громадянин і учасник бойових дій. Поліція зупинила оператора під час перевірки на дорозі, коли він їхав на зйомки у Тернопільську область, а потім військовий посадовець забрав його до поліції в Тернополі, де він перебуває вже чотири дні без пояснень.

«Ми вимагаємо від української влади негайного звільнення оператора та пояснення причин його арешту. Він пішов добровольцем на війну у 2022 році та був поранений», – заявила редакційна рада телеканалу.

МЗС Австрії повідомило, що посольство в Києві відразу вжило заходів і звернулося до українського МЗС, наголосивши на необхідності дотримання верховенства права та європейських стандартів безпеки журналістів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies