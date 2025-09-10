Австрія вимагає звільнити оператора телеканалу ORF, затриманого в Україні

Посольство Австрії в Києві звернулося до української сторони після затримання оператора австрійського телеканалу ORF, пише «Європейська правда» з посиланням на АРА.

Затриманий - 53-річний український громадянин і учасник бойових дій. Поліція зупинила оператора під час перевірки на дорозі, коли він їхав на зйомки у Тернопільську область, а потім військовий посадовець забрав його до поліції в Тернополі, де він перебуває вже чотири дні без пояснень.

«Ми вимагаємо від української влади негайного звільнення оператора та пояснення причин його арешту. Він пішов добровольцем на війну у 2022 році та був поранений», – заявила редакційна рада телеканалу.

МЗС Австрії повідомило, що посольство в Києві відразу вжило заходів і звернулося до українського МЗС, наголосивши на необхідності дотримання верховенства права та європейських стандартів безпеки журналістів.