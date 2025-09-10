У Хмельницькій області 3 людей дістали поранень під час нічної атаки

Росіяни пошкодили швейну фабрику та інші цивільні об'єкти.

У Хмельницькій області вранці під час масованої ворожої атаки постраждали троє людей. Всі вони дістали поранень у Хмельницькому районі, їм надають медичну допомогу.

Удари зруйнували швейну фабрику, пошкодили автозаправку, транспорт, вибили вікна в навколишніх будинках. Про це повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Обсяги нанесеної шкоди встановлюють.

Атака 10 вересня

Сьогодні вночі Росія провела чергову ракетно-дронову атаку. Цілилася, зокрема, в західні області: Львівську, Івано-Франківську, Волинську. Деякі дрони перетнули повітряний простір Польщі, і країна вперше вирішила їх збивати.

У Вінницькій області постраждала цивільна промисловість. Поранена людина.

По Львову ворог запустив і бойові БпЛА, і ракети. Поранених немає, повідомили в ОВА.

В Рівненській області працювала ППО.

В Житомирській одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджено будинки.

В Волинській області горіло підприємство.