Конгресмен-республіканець назвав дронову атаку на Польщу "актом війни"

Закликав Трампа знищити санкціями військову машину РФ і озброїти Україну.

Фото: EPA/UPG

Республіканський конгресмен Джо Вілсон, який входить до складу комітету Палати представників з питань збройних сил, у мережі X назвав появу російських дронів у повітряному просторі Польщі в ніч на 10 вересня "актом війни".

За словами американського посадовця, атаку здійснено менш ніж за тиждень після того, як президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі свого польського колегу Кароля Навроцького

Вілсон закликав главу держави відповісти Кремлю санкціями, які призведуть до банкрутства військової машини та озброїти Україну засобами ураження території Росії. 

"Путіну замало тепер просто програвати в Україні, бомблячи матерів та дітей, він напряму перевіряє нашу рішучість щодо території НАТО", - підсумував конгресмен, пообіцявши "навчити Росію дечого про кордони". 
Читайте також
