Сирський на "Рамштайні" закликав партнерів надати Україні засоби дальнього вогневого ураження

Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський взяв участь у 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" по відеоконференцзв’язку.

Про це Олександр Сирський повідомив у соцмережах.

"Подякував іноземним партнерам та їхнім націям за солідарність, політичну підтримку та військову допомогу нашій країні в цей драматичний час, коли Росія лише посилює тиск на полі бою, нарощує інтенсивність повітряних ударів по мирних українських містах", — ідеться у повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання російської війни проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.

"Саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення Москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни", — додав генерал.

У свою чергу Сили оборони України роблять все, що від них залежить: стримують ворога на східному фланзі об’єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житлових районах та критичній інфраструктурі нашої країни.

Також Головком додав, що ескалація у виконанні Кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "Осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії.

Сирський закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.