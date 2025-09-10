​Кримські цілі
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Сирський на "Рамштайні" закликав партнерів надати Україні засоби дальнього вогневого ураження

Головнокомандувач закликав зміцнити українську ППО.

Сирський на "Рамштайні" закликав партнерів надати Україні засоби дальнього вогневого ураження
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський взяв участь у 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" по відеоконференцзв’язку.

Про це Олександр Сирський повідомив у соцмережах.

"Подякував іноземним партнерам та їхнім націям за солідарність, політичну підтримку та військову допомогу нашій країні в цей драматичний час, коли Росія лише посилює тиск на полі бою, нарощує інтенсивність повітряних ударів по мирних українських містах", — ідеться у повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що Україна високо цінує зусилля лідерів та дипломатів, спрямовані на мирне врегулювання російської війни проти України із задіянням усіх міжнародних майданчиків та політичних форматів.

"Саме військові зусилля є ключовим аспектом примушення Москви до справедливого миру в Україні. Противник має усвідомити безперспективність продовження бойових дій. Відчути реальну загрозу для свого правлячого режиму в разі затягування війни", — додав генерал.

У свою чергу Сили оборони України роблять все, що від них залежить: стримують ворога на східному фланзі об’єднаної Європи, виснажують його на полі бою, відбивають ракетно-дронові удари по житлових районах та критичній інфраструктурі нашої країни.

Також Головком додав, що ескалація у виконанні Кремля була б неможлива без його підтримки з боку спільників по "Осі зла". Відтак на даному етапі військова та фінансова допомога партнерів України набула критичного значення для успіху нашої спільної стратегії.

Сирський закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також надати засоби дальнього вогневого ураження.
