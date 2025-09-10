CNN: Аеропорт Варшави закрито через повідомлення про дрони над Польщею

Агенція CNN повідомила про закриття Міжнародного аеропорту Варшави імені Фрідеріка Шопена у зв'язку із загрозою російських ударних дронів, які могли потрапити до повітряного простору Польщі з території України.

Упродовж ночі припинення роботи летовищ з формулюванням "через незапланову військову активність, пов'язану з безпекою держави" фіксувалося також у Жешуві та Любліні.

Небо над східною та центральною частиною Польщі, судячи з інформації сервісу Flightradar, патрулюють літаки повітряних сил країни разом з бортами авіації НАТО.

CNN не може підтвердити, що російські БПЛА справді атакували Польщу чи були збиті.