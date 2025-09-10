Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Унаслідок російського обстрілу на Харківщині виникли масштабні пожежі

Під ударами опинилися житлові будинки.

Унаслідок російського обстрілу на Харківщині виникли масштабні пожежі
Фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили важкої артилерії по прифронтовому селищу Ізюмського району Харківщини. Там виникли пожежі.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області. 

Уранці 10 вересня РФ атакувала з реактивних систем залпового вогню прифронтове селище Ізюмського району Харківщини. 

Влучання прийшлось на приватну територію, внаслідок чого виникли пожежі у двох нежитлових спорудах загальною площею 800 м кв. Також зайнялась суха трава навколо на площі 800 м кв.

Вдень у тому ж селищі ворожий ударний БпЛА вдарив у приватний будинок, там виникла пожежа площею 80 м кв.

В обох випадках обійшлось без постраждалих.
