Унаслідок російського обстрілу на Харківщині виникли масштабні пожежі

Російські окупанти вдарили важкої артилерії по прифронтовому селищу Ізюмського району Харківщини. Там виникли пожежі.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області.

Уранці 10 вересня РФ атакувала з реактивних систем залпового вогню прифронтове селище Ізюмського району Харківщини.

Влучання прийшлось на приватну територію, внаслідок чого виникли пожежі у двох нежитлових спорудах загальною площею 800 м кв. Також зайнялась суха трава навколо на площі 800 м кв.

Вдень у тому ж селищі ворожий ударний БпЛА вдарив у приватний будинок, там виникла пожежа площею 80 м кв.

В обох випадках обійшлось без постраждалих.