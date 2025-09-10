На Харківщині росіяни атакували цивільне авто, постраждали 5 осіб

“Постраждалих із опіками доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу”, ‒ зазначив голова ОВА.

Подія сталася сьогодні близько 08:00 в селі Благодатівка.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

