Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ вдарила по 12 населених пунктів Харківщини, є поранені

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема будинки.

РФ вдарила по 12 населених пунктів Харківщини, є поранені
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Скріншот відео Харківської ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів РФ постраждали 4 людини. 

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У місті Куп'янськ постраждав 48-річний чоловік; у селі Солоницівка постраждала 43-річна жінка; у селі Вільхуватка Нововодолазької громади постраждали 52-річна і 65-річна жінки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • чотири КАБи;
  • чотири БпЛА типу «Герань-2»;
  • два fpv-дрони;
  • тип ще одного безпілотники встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 17 приватних будинків (с. Черкаська Лозова), дачний будинок (с. Вільхуватка), залізничну інфраструктуру (с. Залужне), горіла трава на площі 2000 кв. м (сел. Прудянка); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), горіла трава на площі 100 кв. м (с. Сподобівка), горіла лісова підстилка (с. Новомиколаївка); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Шийківка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 будинки, дитячий садок (с. Донець);
  • у Богодухівському районі горіли луки (с. Мельникове).  

8 вересня ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина: у селі Великий Бурлук зазнала травм 60-річна жінка.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies