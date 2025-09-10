РФ вдарила по 12 населених пунктів Харківщини, є поранені

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів РФ постраждали 4 людини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У місті Куп'янськ постраждав 48-річний чоловік; у селі Солоницівка постраждала 43-річна жінка; у селі Вільхуватка Нововодолазької громади постраждали 52-річна і 65-річна жінки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

чотири КАБи;

чотири БпЛА типу «Герань-2»;

два fpv-дрони;

тип ще одного безпілотники встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 17 приватних будинків (с. Черкаська Лозова), дачний будинок (с. Вільхуватка), залізничну інфраструктуру (с. Залужне), горіла трава на площі 2000 кв. м (сел. Прудянка);

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нечволодівка), горіла трава на площі 100 кв. м (с. Сподобівка), горіла лісова підстилка (с. Новомиколаївка);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Шийківка);

у Чугуївському районі пошкоджено 3 будинки, дитячий садок (с. Донець);

у Богодухівському районі горіли луки (с. Мельникове).

8 вересня ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина: у селі Великий Бурлук зазнала травм 60-річна жінка.