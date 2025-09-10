РФ цієї ночі атакувала Івано-Франківську область. В ОВА повідомили про "важку ніч"

Цією ночі Росія знову обстріляла Івано-Франківську область дронами та ракетами.
Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
“Ще одна важка ніч на Прикарпатті. Ворог знову атакував область, застосувавши різні типи озброєння”, ‒ зазначила Онищук.
У регіоні працювали сили ППО. Попередньо інформації про постраждалих не надходило.
Деталей про наслідки обстрілів очільниця ОВА наразі не оприлюднила.
- На початку вересня в Івано-Франківській області внаслідок російських обстрілів зайнялася масштабна пожежа складських приміщень на трьох осередках. На щастя, обійшлося без постраждалих.