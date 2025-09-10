Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Війна

РФ цієї ночі атакувала Івано-Франківську область. В ОВА повідомили про "важку ніч"

Попередньо інформації про постраждалих не надходило.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук
Фото: Офіційний телеграм-канал Голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук

Цією ночі Росія знову обстріляла Івано-Франківську область дронами та ракетами.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“Ще одна важка ніч на Прикарпатті. Ворог знову атакував область, застосувавши різні типи озброєння”, ‒ зазначила Онищук.

У регіоні працювали сили ППО. Попередньо інформації про постраждалих не надходило.

Деталей про наслідки обстрілів очільниця ОВА наразі не оприлюднила.

  • На початку вересня в Івано-Франківській області внаслідок російських обстрілів зайнялася масштабна пожежа складських приміщень на трьох осередках. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Теми: ,
