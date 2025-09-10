Reuters: НАТО не розглядає російські дрони в Польщі як атаку Росії

Втім в Альянсі визнали, що є ознаки навмисного вторгнення дронів.

НАТО не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку, повідомило Reuters джерело в НАТО.

Джерело додало, що початкові ознаки свідчать про саме навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників.

«Це був перший випадок, коли літаки НАТО увійшли в повітряний простір союзників для відбиття потенційної загрози», – сказало джерело, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не атакували їх.

За словами джерела, у нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки дозаправки в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО.