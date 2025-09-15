У Сумській області чоловіку повідомили підозру в замовленні вбивства колишньої дівчини

26-річний чоловік найняв кілера, аби той за $10 000 і 15 000 грн вбив колишню партнерку.

У Сумсьскій області поліція запобігла замовному вбивству жінки. Кілера для неї найняв її колишній хлопець, повідомили в Національній поліції.

На початку вересня оперативники отримали інформацію про невідомого, який шукав кілера серед представників злочинного світу. Поліція встановила особу замовника та ідентифікувала майбутню жертву.

"Ініціатором злочину виявився 26-річний житель Сумської області. Він раніше мешкав і вів спільний побут із 24-річною жінкою. Цивільне подружжя припинило проживання, однак на ґрунті ревнощів та нібито великих фінансових витрат під час стосунків, чоловік спланував убивство колишньої співмешканки", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вчасно перехопили "замовлення", тож процес планування вбивства проходив під їхнім наглядом.

Замовник доручив кілеру вбити його колишню партнерку ножем у кафе під час інсценованого конфлікту, але виконавець наполіг на використанні вогнепальної зброї. Замовник передав кілеру маршрути пересування жертви і її розпорядок дня, а також аванс – 15 000 грн.

"Аби врятувати життя жінки, поліцейські провели спецоперацію, інсценувавши її вбивство. Виконавець надіслав фігуранту фотографії вбитої, після чого сторони «угоди» домовилися про остаточний розрахунок. Саме під час передачі «кілеру» другого грошового траншу у розмірі 10 000 доларів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області Нацполіції затримали організатора замаху на вбивство у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти вилучили з місця події", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 ККУ(організація та готування до умисного вбивства) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді увʼязнення до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.