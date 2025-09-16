На Житомирщині затримали ймовірного виконавця теракту, внаслідок якого загинула людина

Слідство встановило, що ймовірним виконавцем злочину є 31-річний наркозалежний, якого російські спецслужбісти завербували у Телеграмі.

На Житомирщині затримали чоловіка, якого підозрюють у теракті, повідомляє СБУ.

14 вересня в Коростишеві стався вибух саморобного пристрою, внаслідок якого загинув 34-річний місцевий житель.

СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного протягом восьми годин після події.

За даними слідства, це 31-річний житель Житомира, якого завербували через анонімні канали у Telegram.

Слідчі вважають, що він орендував квартиру, придбав матеріали для вибухівки, виготовив пристрій і замаскував його під вогнегасник. Вибухівку він заклав у схованку та передав координати кураторам.

Також підозрюваний встановив камеру для спостереження за місцем події.

Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон з листуванням.

Чоловікові оголошено підозру за статтею про теракт, що спричинив загибель людини. Його взято під варту, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.